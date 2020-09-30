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Бавария - Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн видеотрансляцию Суперкубка Германии

Германия
(1 голосов)

Лучшие команды Германии разыграют традиционный трофей

Бавария - Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн видеотрансляцию Суперкубка Германии
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Суперкубок Германии

30 сентября. Мюнхен, “Альянц Арена”

“Бавария” 21:30 “Боруссия” Дортмунд

“Бавария”: Нойер – Дэвис, Эрнандес, Зюле, Павар – Толиссо, Киммих, Мартинес – Коман, Левандовски, Мюллер

“Боруссия”: Хитц – Аканджи, Хуммельс, Джан – Паслак, Дилэйни, Дауд, Менье – Ройс, Холанд, Брандт

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Якщо у вас не видно онлайн вище, відкрийте плеєр з трансляцією за прямим посиланням тут.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Суперкубок Германии
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