Бавария - Боруссия Дортмунд 3:2. Киммих возвращает Мюнхену Суперкубок

“Бавария” выиграла свой пятый трофей в 2020-м году. Чемпионат и Кубок Германии, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА, и сегодня – Суперкубок Германии. “Рекордмайстер” выигрывал 2:0 по ходу матча, затем пропустил два гола в ответ, но благодаря невероятному индивидуальному усилию Йозуа Киммиха все-таки добыл победу над своим главным соперником в Германии.

“Бавария” и “Боруссия” играли не в оптимальных составах. Чемпион потерял из-за травмы Сане, небольшое повреждение получил Горетцка, остался в запасе Боатенг. Вместо привычных 4-2-3-1 схема “Баварии” напоминала 4-3-3, причем Киммих из всей тройки располагался ближе всех к атаке. Люсьен Фавр поберег Геррейру и Витцеля, Рейна и Беллингем вышли на поле только во втором тайме.

Командам понадобилось некоторое время, чтобы нащупать ритм игры, но как только они втянулись, их было не остановить.

“Боруссия” попробовала сыграть против “Баварии” как в “Хоффенхайм” в воскресенье. Команда Фавра очень активно пресинговала хозяев поля, а также играла вертикальными передачами на Холанда вперед. Однако в некоторых компонентах Дортмунд неисправим. Например, стандарты. “Боруссия” может пропустить не только после углового у своих ворот, но и после корнера соперника. Так случилось в сегодняшнем матче. “Бавария” отбилась после подачи, а затем мгновенно разыграла контратаку. Дэвис - Коман - Мюллер - Левандовски - удар Толиссо в перекладину, добивание того же Толиссо – и мяч в воротах.

“Бавария” почувствовала момент и максимально включилась, чтобы забить Дортмунду второй гол. Сначала Нойер спас “красных” после удара Ройеса, а затем свой мяч провел Мюллер. Дэвис выполнил кросс с фланга, а Томас забил головой – 2:0.

“Боруссия” сохранила интригу, отыгравшись в первом тайме. Прессинг гостей все же принес пользу. Нойер отдал неудобный пас на фланг Павару, француз потерял мяч, его подхватил Ройс, передача в центр Холанду, норвежец еще продлил и точно на завершении сыграл Брандт. Это его первый гол с января.

Предвестником второго гола “Боруссии” стал момент Менье, ударившего с очень хорошей позиции выше ворот в самом начале второго тайма. Хакими такой момент наверное реализовал бы. Как бы там не было, вторая голевая комбинация Дортмунда началась самым неожиданным образом. Левандовски под давлением Аканджи потерял мяч в центре поля, Дилэйни тут же отдал разрезную передачу на Холанда и норвежец пробил мимо Нойера – 2:2.

2:0 превратилось в 2:2, а могло быть и 2:3! Однако во второй раз Холанду не удалось переиграть капитана “Баварии” – норвежец снова выскочил, на ворота Нойера, но пробил не так удачно, и Мануэль совершил впечатляющий сэйв.

“Боруссия” контролировала игру во втором тайме, и в ногах футболистов “Баварии” снова чувствовалась усталость, как и в воскресной игре против “Хоффенхайма”. Однако Дортмунду не удалось воплотить в гол свой небольшой игровой перевес. Забила “Бавария”.

Третий гол – целиком заслуга Йозума Киммиха. Будущий капитан “Баварии” перехватил мяч в центре поля, сыграл в стенку с Левандовски, пробил по воротам, Хитц сделал сэйв, но Киммих в падении невероятным образом умудрился протолкнуть мяч в ворота. Впечатляющая воля к победе.

“Боруссия” прерывает свою череду разгромных поражений на “Альянц Арене”. Однако проиграть 2:3, после того как отыгрался с 0:2 – “это дерьмово”, как выразился после матча Холанд. “Бавария” возвращает себе Суперкубок после проигрыша в Дортмунде год назад.

Суперкубок Германии. Мюнхен, “Альянц Арена”

“Бавария” – “Боруссия” Дортмунд 3:2

Голы: Толиссо 18, Мюллер 32, Киммих 82 – Брандт 39, Холанд 55

“Бавария”: Нойер – Дэвис, Эрнандес, Зюле, Павар (Ричардс 76) – Толиссо, Киммих, Мартинес (Мусиала 83) – Коман (Гнабри 54), Левандовски (Зиркзее 83), Мюллер

“Боруссия”: Хитц – Аканджи, Хуммельс (Пищек 76), Джан – Паслак, Дилэйни, Дауд, Менье (Шульц 68) – Ройс (Рейна 72), Брандт (Беллингем 76) – Холанд (Рейньер 67)

Предупреждение: Эрнандес 66