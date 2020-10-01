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Нойер прокомментировал победу Баварии в Суперкубке Германии

Германия
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Мюнхенцев не остановить

Нойер прокомментировал победу Баварии в Суперкубке Германии
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Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер высказался о победе в Суперкубке Германии над дортмундской "Боруссией" (3:2).

- Мы знали, что будем играть против сильной команды. В таких матчах может произойти все, что угодно. Сегодня все это видели.

Мы пропустили два мяча, но стоит признать, что в этих голах была и наша вина. Мы вернули Дортмунд в игру. Забивать всегда по три мяча невозможно. К счастью, Киммих в конце забил, – сказал Нойер в интервью официальному сайту "Баварии".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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