Нойер прокомментировал победу Баварии в Суперкубке Германии

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер высказался о победе в Суперкубке Германии над дортмундской "Боруссией" (3:2).

- Мы знали, что будем играть против сильной команды. В таких матчах может произойти все, что угодно. Сегодня все это видели.

Мы пропустили два мяча, но стоит признать, что в этих голах была и наша вина. Мы вернули Дортмунд в игру. Забивать всегда по три мяча невозможно. К счастью, Киммих в конце забил, – сказал Нойер в интервью официальному сайту "Баварии".