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Вингер без результативных действий. Тома Лемар вскоре перейдет в РБ Лейпциг

Германия
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В свое время за него переплатили

Вингер без результативных действий. Тома Лемар вскоре перейдет в РБ Лейпциг
UA-Футбол
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С большой долей вероятности, Тома Лемар сменит "Атлетико" на "РБ Лейпциг". Об этом передает L’Equipe.

Речь идет о годовой аренде. О возможности выкупа не сообщается. Следует отметить, что до этого французским игроком интересовалась "Бавария".

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Летом 2018-го "Атлетико" заплатил за Лемара 70 миллионов. В прошлом сезоне вингер провел 29 матчей и не сделал ни одного результативного действия.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Тома Лемар РБ Лейпциг
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