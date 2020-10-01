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Вингер без результативных действий. Тома Лемар вскоре перейдет в РБ Лейпциг
В свое время за него переплатили
С большой долей вероятности, Тома Лемар сменит "Атлетико" на "РБ Лейпциг". Об этом передает L’Equipe.
Речь идет о годовой аренде. О возможности выкупа не сообщается. Следует отметить, что до этого французским игроком интересовалась "Бавария".
Летом 2018-го "Атлетико" заплатил за Лемара 70 миллионов. В прошлом сезоне вингер провел 29 матчей и не сделал ни одного результативного действия.
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