Экс-голкипер Боруссии: Когда Клопп ушел, то мы испытали шок

Бывший голкипер "Боруссии Д" Митчелл Лэнгерак (сейчас играет в японском "Нагоя Грампус") поделился воспоминаниями об уходе Юргена Клоппа из дортмундского клуба в 2015 году. Цитирует Митчелла Goal.com.

Читайте также Скаузер до мозга костей. Кертис Джонс как будущее Ливерпуля

"Это был огромный шок, потому что никто этого не ожидал. Я был дома и смотрел новости, когда узнал об этом. В то время было трудно принять, что один из лучших тренеров мира покидает один из лучших клубов мира".