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Экс-голкипер Боруссии: Когда Клопп ушел, то мы испытали шок
Лангерак на связи
Бывший голкипер "Боруссии Д" Митчелл Лэнгерак (сейчас играет в японском "Нагоя Грампус") поделился воспоминаниями об уходе Юргена Клоппа из дортмундского клуба в 2015 году. Цитирует Митчелла Goal.com.
"Это был огромный шок, потому что никто этого не ожидал. Я был дома и смотрел новости, когда узнал об этом. В то время было трудно принять, что один из лучших тренеров мира покидает один из лучших клубов мира".
"Мы в большом долгу перед ним за то, что он сделал для нашей карьеры. Это футбол. Мы – профессионалы, поэтому никто не плакал на тренировке".
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