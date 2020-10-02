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Экс-голкипер Боруссии: Когда Клопп ушел, то мы испытали шок

Германия
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Лангерак на связи

Экс-голкипер Боруссии: Когда Клопп ушел, то мы испытали шок
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Бывший голкипер "Боруссии Д" Митчелл Лэнгерак (сейчас играет в японском "Нагоя Грампус") поделился воспоминаниями об уходе Юргена Клоппа из дортмундского клуба в 2015 году. Цитирует Митчелла Goal.com.

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"Это был огромный шок, потому что никто этого не ожидал. Я был дома и смотрел новости, когда узнал об этом. В то время было трудно принять, что один из лучших тренеров мира покидает один из лучших клубов мира".

"Мы в большом долгу перед ним за то, что он сделал для нашей карьеры. Это футбол. Мы – профессионалы, поэтому никто не плакал на тренировке".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Юрген Клопп Митчелл Лангерак
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Источник:
Goal.com

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