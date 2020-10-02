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Марио Гетце ведет переговоры с середняком Бундеслиги

Германия
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А когда-то забивал в финале Чемпионата мира

Марио Гетце ведет переговоры с середняком Бундеслиги
UA-Футбол
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Марио Гетце на данный момент не может найти новый клуб. Прошлым летом он покинул "Боруссию", получив статус свободного агента.

Однако пока что не так много команд готовы его подписать. По данным Bild, "золотой мальчик" ведет переговоры с "Гертой", которая идет на десятом месте в Бундеслиге.

Ради нового клуба он готов пойти на снижение зарплаты - в Берлине Марио может получать порядка пяти миллионов в год. Ранее он не смог договориться с "Миланом".

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В прошлом сезоне Гетце выходил на поле 21 раз и смог забить три гола.

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В статье: Герта (Берлин) Марио Гётце
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