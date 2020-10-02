Бундеслига. Унион разгромил Майнц, дебютные голы Крузе и Похьянпало

“Майнц” уволил Ахима Байерлорцера после поражения “Штутгарту” в прошлом туре, но тренерская рокировка мгновенного результата не принесла. “Карнавальщики” под руководством 40-летнего дебютанта Ян-Морица Лихте очень безвольно сыграли против берлинского “Униона”, который впечатлил в прошлом туре выездной ничьей против Гладбаха.

“Унион” был как всегда хорош при стандартах и навесах, и неустойчивый “Майнц” ничего не смог противопоставить берлинцам.

Возвращения ветерана. Макс Крузе вернулся в Бундеслигу после года, проведенного в Турции, и в третьем туре забил свой дебютный гол за “Унион”, замкнув головой навес Беккера.

Это был первый гол в матче. После перерыва “Унион” добавил еще два мяча. Капитан команды Кристофер Триммель сегодня проводил двухсотый матч за “Унионом”, а перед стартом игры получил памятную награду как лучшему игроку команды в прошлом сезоне. Австриец отметил юбилей и награду двумя ассистами. Сначала отдал шикарный пас из глубины на Ингварстена, а а затем навесил с углового на Фридриха.

Четвертый гол – еще один дебют. Арендованный у “Байера” форвард Йоэл Похьянпало появился на поле на 64-й минуте и первым своим касанием в матче забил первый гол за “Унион”.

4:0 – самая крупная победа “Униона” в Бундеслиге. “Майнц” после трех туров занимает 17-е место турнирной таблице с нулем очков и разницей 2-11.

Бундеслига, третий тур. Берлин, “Ан дер Альтен Ферестерай”

“Унион” Берлин – “Майнц” 4:0

Голы: Крузе 13, Ингварстен 49, Фридрих 63, Похьянпало 64

“Унион”: Люте – Фридрих, Кнохе, Шлоттербек – Триммель (Рюэрсон 69), Андрих (Грисбек 82), Премель, Ленц – Беккер (Бюльтер 64), Ингварстен (Эндо 81) – Крузе (Похьянпало 64)

“Майнц”: Центнер – Брозински, Хак, Сен-Жюст, Мвене (Аарон Мартин 71) – Кунде (Небель 60), Латца – Квайсон (Киллиан 71), Боэтиюс, Онисиво – Матета (Буркхардт 60)

Предупреждения: Триммель 32 – Матета 53, Латца 59, Боэтиюс 67, Сен-Жюст 77