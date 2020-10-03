Замена для Тиаго? Бавария договорилась о покупке опорника Эспаньола

Хавбек "Эспаньола" Марк Рока в ближайшее время станет игроком "Баварии". Об этом сообщает испанское издание Sport.

Согласно их информации, мюнхенцы договорились о покупке 23-летнего испанца за 15 миллионов евро. Контракт будет подписан по схеме 4+1.

В ближайшее время Рока прибудет в Мюнхен для прохождения медобследования.