Бундеслига. Американская мечта в Дортмунде, Гладбах выиграл дерби, волевая победа Франкфурта

Поражение “Аугсбургу” в прошлом туре встряхнуло “Боруссию” Дортмунд. Посреди недели BVB очень хорошо сыграл против “Баварии” в Суперкубке, а сегодня в одну калитку переиграл крепкий и неуступчивый “Фрайбург”.

Вне заявки у Дортмунда оказался Джейдон Санчо, поэтому роль самого креативного игрока в команде перешла к Джованни Рейне. BVB не просто было найти слабое место в низком блоке “Фрайбурга”, пока американец не отдал разрезающий пас на Холанда на 31-й минуте. Во втором тайме норвежец забил еще один после паса своего любимого ассистента, которого он ласково называет “The American Dream”. Между двумя голами Холанд еще один мяч провел Эмре Джан, после навеса того же Рейны с углового. Четвертый гол – уже ассист Холанда на Паслака. Норвежец мог сделать хет-трик, но не пожадничал с пасом на резервиста – 4:0.

Едва не выиграла с разгромным счетом и “Боруссия” Менхенгладбах. “Королем ассистов” в Гладбахе был Йонас Хофманн. Сначала он выполнил скидку под впечатляющий по силе и точности удар Плеа, а затем подал на ближнюю штангу с углового Лайнеру. Третий гол был забит после пенальти, который заработал Тюрам, а реализовал Штиндль. “Кельн” ответил только дальним ударом Реджбечая в конце матча. В рейнском дерби снова побеждает Гладбах, у “Кельна” ноль очков после трех туров.

Впервые проиграл в новом сезоне “Хоффенхайм”, грохнувший в прошлом туре “Баварию”. Команда Себастьяна Хенесса стала жертвой “Айнтрахта”. Франкфурт – это команда-настроение. Хозяева очень бодро начали матч и активно использовали свободные зоны, оставляемые фланговыми защитниками “Хоффенхайма”. Однако Силве и Досту не хватало совсем немного, чтобы провести свой мяч. Как это часто бывает, гости реализовали едва ли не свою первую атаку – свой шестой гол в чемпионате забил Крамарич. “Айнтрахт” после пропущенного посыпался, и к счастью для себя смог сохранить минимально отставание до перерыва. Во втором тайме “Айнтрахт” вновь обрел уверенность в себе и заслуженно сделал камбэк. Два гола организовало атакующее трио “Айнтрахта” Камада - Дост - Силва.

Вторую победу подряд одержал “Вердер”, что в последнее время бывает нечасто. Бременцы обыграли новичка лиги “Арминию” (1:0). Другой новичок, “Штутгарт”, смог отобрать очки у “Байера” – 1:1.

Бундеслига, третий тур.

Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд – “Фрайбург” 4:0

Голы: Холанд 31, Джан 47, Холанд 66, Паслак 90+2

“Боруссия”: Хитц – Джан, Хуммельс, Аканджи – Менье (Паслак 84), Беллингем (Дилэйни 71), Витцель, Геррейру (Шульц 84) – Ройс (Брандт 80), Рейна (Рейньер 80) – Холанд

“Фрайбург”: Мюллер – Хайнц, Линхарт, Гульде (Шлоттербек 55) – Гюнтер, Хефлер, Сантамария, Шмид (Кюблер 84) – Хелер (Ен 55), Шаллаи (Грифо 55) – Петерсен (Квон 55)

Предупреждения: Хуммельс 55 – Квон 57

Франкфурт, “Дойче Банк Арена”

“Айнтрахт” Франкфурт – “Хоффенхайм” 2:1

Голы: Камада 54, Дост 71 – Крамарич 18

“Айнтрахт”: Трапп – Абрахам (Тута 63), Хасебе, Хинтереггер – Туре, Роде, Ильзанкер, Цубер (Баркок 87) – Камада (Чендлер 87) – Дост (Ахе 80), Силва

“Хоффенхайм”: Бауманн – Акпогума, Фогт, Пош – Гриллич – Сков (Бебу 72), Гайгер (Гачинович 72), Баумгартнер (Бельфодиль 77), Кадержабек – Крамарич, Даббур

Предупреждения: Роде 35, Цубер 52 – Гайгер 41, Гриллич 56, Пош 73

Кельн, “РейнЭнергиШтадион”

“Кельн” – “Боруссия” Менхенгладбах 1:3

Голы: Реджбечай 84 – Плеа 14, Лайнер 16, Штиндль 56 (пен.)

“Кельн”: Тимо Хорн – Соренсен, Борнаув, Чихос (Вольф 46) – Эхизибуэ (Лимниос 66), Дуда (Тильманн 77), Скири (Хегер 86), Реджбечай, Йаннес Хорн – Дреклсер (Арокодаре 77), Андерссон

“Боруссия”: Зоммер – Бенсебаини, Эльведи, Гинтер, Лайнер – Нойхаус, Крамер – Тюрам (Херрманн 69), Штиндль (Вольф 77), Хофманн (Траоре 88) – Плеа (Эмболо 88)

Предупреждения: Эхизибуэ 31, Реджбечай 35, Соренсен 90 – Бенсебаини 31, Херрманн 82, Лайнер 90+2

Штутгарт, “Мерседес Бенц Арена”

“Штутгарт” – “Байер” Леверкузен 1:1

Голы: Калайджич 76 – Шик 7

“Штутгарт”: Кобель – Мавропанос (Клемент 70), Антон, Кемпф – Эндо – Вамангитука (Кулибали 57), Мангала, Кастро (Климович 70), Соса (Массимо 57) – Дидави (Каразор 84), Калайджич

“Байер”: Градецки – Синкгравен (Венделл 29), Тапсоба, Свен Бендер, Ариас – Арангис – Диаби, Демирбай (Бэйли 79), Виртц (Амири 79), Беллараби (Баумгартлингер 79) – Шик (Аларио 20)

Предупреждения: Кемпф 69, Массимо 75, Эндо 89 – Беллараби 75, Арангис 89

Бремен, “Везерштадион”

“Вердер” Бремен – “Арминия” Билефельд 1:0

Гол: Биттенкур 27

“Вердер”: Павленка – Мбом (Мойсандер 89), Гебре Селассие, Велькович, Фридль, Аугустинссон – Биттенкур (Йоганнес Эггештайн 81), Максимилиан Эггештайн, Классен (Грос 75) – Фюллькруг (Чонг 75), Сарджент (Зельке 81)

“Арминия”: Ортега – Лукоки (Лаурсен 71), ван дер Хоорн, Пайпер, Брюннер – Хартель, Притль – Суку (Эдмундссон 88), Доан (Ябо 88), Кордова (Шиплок 71) – Клос

Предупреждения: Фридль 40, Максимилиан Эггештайн 90+1 – Лукоки 52, ван дер Хоорн 90+4