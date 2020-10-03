Бундеслига. Смена тренера не помогла Шальке избежать разгрома в матче с РБ Лейпциг

“РБ Лейпциг” – не лучший соперник для дебюта, особенно, когда возглавляешь настолько безнадежную команду как “Шальке”. Однако Мануэль Баум знал на что идет, когда подписывал контракт с “королевскими синими”.

“Шальке” пытался комбинировать сегодня низкий блок с прессингом. Получалось с переменным успехом до травмы ключевого полузащитника Суата Сердара в середине первого тайма. Дальше было только безнадежное доминирование “Лейпцига”. “Шальке” дотерпел до 31-й минуты, затем Боздоган срезал мяч в свои ворота после прострела Форсберга.

Пропустив гол, “Шальке” посыпался. Анхелиньо забил головой после навеса Нкунку, а Орбан – Хальстенберга. Это был первый тайм. После перерыва “Лейпциг” добавил еще один мяч (пенальти Хальстенберга).

“РБ Лейпциг” после сегодняшней победы вышел на первое место, “Шальке” остался на последнем.

Бундеслига, третий тур. Лейпциг, “Ред Булл Арена”

“РБ Лейпциг” – “Шальке” 4:0

Голы: Боздоган 31 (авт.), Анхелиньо 35, Орбан 45+2, Хальстенберг 80 (пен.)

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Орбан, Упамекано (Клостерманн 72), Хальстенберг – Мукиэле, Кампль (Хенрихс 76), Айдара, Анхелиньо (Восц 83) – Нкунку, Форсберг (Серлот 72) – Ольмо (Самарджич 83)

“Шальке”: Ферманн (Реннов 46) – Настасич, Сане, Стамбули – Очипка, Бенталеб, Маскарель, Сердар (Боздоган 22), Шепф – Ут, Пасиенсия (Ибишевич 46)

Предупреждения: Серлот 84 – Сане 64, Настасич 79, Ибишевич 90+2