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Дубль Холанда после ассистов Рейны. Боруссия Дортмунд - Фрайбург 4:0. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Боруссия Дортмунд – Фрайбург ⋉ 4:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 3 октября ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Дубль Холанда после ассистов Рейны. Боруссия Дортмунд - Фрайбург 4:0. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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“Боруссия” пришла в себя после поражения “Аугсбургу” в прошлом туре. Против “Фрайбурга” команда Люсьена Фавра снова атаковала ярко и разнообразно, и в итоге забила четыре гола. Эрлинг Холанд отметился дублем, хет-трик ассистов сделал американец Джованни Рейна.

Бундеслига, третий тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд – “Фрайбург” 4:0

Голы: Холанд 31, Джан 47, Холанд 66, Паслак 90+2

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Чемпионат Германии видео Эмре Джан видеоповторы Фрайбург Эрлинг Холанд Джованни Рейна
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