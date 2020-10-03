Дубль Холанда после ассистов Рейны. Боруссия Дортмунд - Фрайбург 4:0. Обзор матча и видео голов

“Боруссия” пришла в себя после поражения “Аугсбургу” в прошлом туре. Против “Фрайбурга” команда Люсьена Фавра снова атаковала ярко и разнообразно, и в итоге забила четыре гола. Эрлинг Холанд отметился дублем, хет-трик ассистов сделал американец Джованни Рейна.

Бундеслига, третий тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд – “Фрайбург” 4:0

Голы: Холанд 31, Джан 47, Холанд 66, Паслак 90+2