Кельн - Боруссия Менхенгладбах 1:3. Обзор матча и видео голов

Соперник “Шахтера” в групповом раунде Лиги чемпионов вчера впервые смог набрать три очка в новом сезоне Бундеслиги. “Боруссия” Менхенгладбах уверенно разобралась с “Кельном” в рейнском дерби. Самый эффектный гол вечера забил французский форвард Плеа, сильно пробив в угол после разворота.

Бундеслига, третий тур. Кельн, “РейнЭнергиШтадион”

“Кельн” – “Боруссия” Менхенгладбах 1:3

Голы: Реджбечай 84 – Плеа 14, Лайнер 16, Штиндль 56 (пен.)