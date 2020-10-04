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Кельн - Боруссия Менхенгладбах 1:3. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Кельн – Боруссия Менхенгладбах ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 3 октября ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Кельн - Боруссия Менхенгладбах 1:3. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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Соперник “Шахтера” в групповом раунде Лиги чемпионов вчера впервые смог набрать три очка в новом сезоне Бундеслиги. “Боруссия” Менхенгладбах уверенно разобралась с “Кельном” в рейнском дерби. Самый эффектный гол вечера забил французский форвард Плеа, сильно пробив в угол после разворота.

Бундеслига, третий тур. Кельн, “РейнЭнергиШтадион”

“Кельн” – “Боруссия” Менхенгладбах 1:3

Голы: Реджбечай 84 – Плеа 14, Лайнер 16, Штиндль 56 (пен.)

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Чемпионат Германии Алассан Плеа Кёльн
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