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Кельн - Боруссия Менхенгладбах 1:3. Обзор матча и видео голов
Кельн – Боруссия Менхенгладбах ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 3 октября ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Соперник “Шахтера” в групповом раунде Лиги чемпионов вчера впервые смог набрать три очка в новом сезоне Бундеслиги. “Боруссия” Менхенгладбах уверенно разобралась с “Кельном” в рейнском дерби. Самый эффектный гол вечера забил французский форвард Плеа, сильно пробив в угол после разворота.
Бундеслига, третий тур. Кельн, “РейнЭнергиШтадион”
Голы: Реджбечай 84 – Плеа 14, Лайнер 16, Штиндль 56 (пен.)
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