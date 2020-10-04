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Айнтрахт - Хоффенхайм 2:1. Обзор матча и видео голов
Айнтрахт Франкфурт – Хоффенхайм ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 3 октября ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
“Хоффенхайм”, разгромно выигравший в прошлом туре у “Баварии”, не смог продлить свою победную серию и проиграл на выезде “Айнтрахту”. Гости забили первыми благодаря шестому голу в Бундеслиге Андрея Крамарича, но после перерыва пропустили от Франкфурта два гола. Постарались Камада и Дост.
Бундеслига, третий тур. Франкфурт, “Дойче Банк Арена”
Голы: Камада 54, Дост 71 – Крамарич 18
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