Айнтрахт - Хоффенхайм 2:1. Обзор матча и видео голов

“Хоффенхайм”, разгромно выигравший в прошлом туре у “Баварии”, не смог продлить свою победную серию и проиграл на выезде “Айнтрахту”. Гости забили первыми благодаря шестому голу в Бундеслиге Андрея Крамарича, но после перерыва пропустили от Франкфурта два гола. Постарались Камада и Дост.

Бундеслига, третий тур. Франкфурт, “Дойче Банк Арена”

“Айнтрахт” Франкфурт – “Хоффенхайм” 2:1

Голы: Камада 54, Дост 71 – Крамарич 18