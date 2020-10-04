Бавария близка к подписанию Шупо-Мотинга

Экс-форвард "ПСЖ" Эрик-Максим Чупо-Мотинг близок к переходу в "Баварию".

По информации журналиста Telefoot Сабео Десфарге, переговоры между мюнхенским клубом и 31-летним форвардом находятся на финальной стадии.

С лета Шупо-Мотинг является свободным агентом, так что "Баварии" не придется платить за трансфер игрока.

В сезоне-2019/20 футболист провел 20 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.