Лейпциг арендует Клюйверта у Ромы

Вингер "Ромы" Джастин Клюйверт близок к переезду в Бундеслигу.

По информации журналиста Sky Sport Italia Фабрицио Романо, 21-летний голландец сезон-2020/21 проведет в "РБ Лейпциг", где будет выступать на правах аренды.

Клюйверт был куплен "Ромой" у "Аякса" летом 2018 года за 17,25 млн евро, не считая бонусов. С тех пор футболист провел за "волков" 68 матчей во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 10 результативных передач.

Напомним, еще в прошлом сезоне "Рома" перешла на игру в 3 центрбека, из-за чего отказалась от услуг вингеров Дженгиза Ундера, а теперь и Джастина Клюйверта.