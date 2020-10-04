Бундеслига. Вольфсбург потерял очки в матче с Аугсбургом

“Аугсбург” до сегодняшнего матча оставался последней командой в Бундеслиге без потерь. Баварцам, чтобы продолжить свою победную серию нужно было только побеждать в Вольфсбурге.

Этот вариант считался маловероятным до игры, и во время самого матча казался все менее малореалистичным. “Вольфсбург” создал гораздо больше “Аугсбурга”, и это подтверждается количеством ударов, созданным моментам и по самому объективному показателю xG.

Следует сказать, что “Вольфсбург” в первом тайме смог забить один гол (дальний удар Брекало в угол), но он был отменен из-за офсайда Вегорста в начальной фазе атаки.

После трех туров в Бундеслиге троевластие – “РБ Лейпциг”, “Аугсбург” и “Айнтрахт” имеют по семь очков.

Бундеслига, третий тур. Вольфсбург, “Фольксваген-Арена”

“Вольфсбург” – “Аугсбург” 0:0

“Вольфсбург”: Кастельс – Руссийон (Баку 72), Лакруа, Брукс, Отавио – Шлагер (Герхардт 63), Гилявоги, Арнольд – Мехмеди (Гинчек 72), Вегорст, Брекало

“Аугсбург”: Гикевич – Яго, Удуохай, Гауэлеу, Фрамбергер – Калиджури, Груэсо (Оксфорд 90), Хедира (Штробль 72), Хан (Варгас 57) – Нидерлехнер (Финнбогасон 57), Грегорич (Йенсен 57)

Предупреждение: Гауэлеу 90+4