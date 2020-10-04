Бавария - Герта 4:3. Покер Левандовского и безумие последних минут

“Бавария” и “Герта” разыграли прекрасный спектакль в последнем матче третьего тура Бундеслиги.

Чемпион продолжает испытывать проблемы из-за плотного календаря и короткой скамейки запасных. Сегодня Ханси Флик не мог рассчитывать на вингеров Кингсли Комана и Лероя Сане, и позабытую для себя позицию атакующего полузащитника занял Альфонсо Дэвис. Кроме того, получил отдых Павар – с первых минут правую бровку закрывал резервист Ричардс.

“Герта” попыталась сыграть против “Баварии” так, как это сделал “Хоффенхайм” в прошлом туре. Агрессивная игра, плотная опека, прессинг, вертикальные передачи, переводы с фланга на фланг. До поры до времени получалось, и именно “Герта” забила свой первый гол в матче, но Кордоба залез в минимальный офсайд.

После непростых первых двадцати минут “Баварии” удалось включиться в свой ритм и уже забить свой гол из офсайда – всего нескольких сантиметров не хватило Мюллеру. Однако через три минуты “Бавария” все же достигла своего. Шволов блестяще вытащил удар Левандовского головой, но не смог помешать поляку забить при новом развитии атаки.

Второй тайм “Бавария” начала с гола – активный в атаке Ричардс нашел пасом Левандовского, и Роберт сделал дубль.

Однако “Герта” не выключилась после 0:2. Более того – берлинцы смогли отыграться. Кордоба замкнул подачу со штрафного Кунья, а затем тот же Кунья сыграл в стеночку с Пентеком и поразил ворота Нойера.

2:2, оставалось играть двадцать минут и ожидать можно было чего угодно. Однако мало кто представить себе такое развитие событий.

Сначала “Бавария” забила третий гол. Подача со штрафного Гнабри, Мюллер выиграл борьбу в штрафном соперника, Левандовский сыграл на опережении – 3:2. Бруно Лаббадиа реагирует на гол заменой – на поле появляется 20-летний форвард Нганкам и первые же касанием сравнивает счет – 3:3!

Однако и это конец. В самом конце матча Миттельштедт допускает ужасную ошибку, потянув Левандовского за руку в своей штрафной, рефери назначает пенальти, и Роберт его точно реализовывает. 4:3 – в Бундеслиге скучно не бывает.

Бундеслига, третий тур. Мюнхен, “Альянц Арена”

“Бавария” – “Герта” Берлин 4:3

Голы: Левандовский 40, Левандовский 51, Левандовский 85, Левандовский 90+3 (пен.) – Кордоба 59, Кунья 71, Нганкам 88

“Бавария”: Нойер – Ричардс (Павар 65), Боатенг, Алаба, Эрнандес (Мусиала 66) – Киммих (Толиссо 66), Горетцка – Гнабри (Хави Мартинес 90+4), Мюллер, Дэвис (Зюле 90) – Левандовский

“Герта”: Шволов – Миттельштедт, Боята, Штарк, Пекарик – Лукебакио (Нганкам 87), Тузар, Дарида, Зефейк (Пентек 68) – Кунья – Кордоба

Предупреждения: Эрнандес 58, Гнабри 85, Левандовский 90+4 – Кордоба 13, Пентек 84, Миттельштедт 90+1