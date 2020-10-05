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Хоффенхайм арендовал полузащитника Тоттенхэма

Германия
(1 голосов)

Из Англии в Германию

Хоффенхайм арендовал полузащитника Тоттенхэма
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Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Райан Сессеньон продолжит свою профессиональную карьеру в немецкой Бундеслиге – футболиста арендовал "Хоффенхайм". 20-летний исполнитель подписал трудовой договор до конца сезона (30 июня 2021 года).

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Пресс-служба немецкого клуба сообщает, что Сессеньон будет выступать под 17-м номером.

Англичанин дебютировал в "Фулхэме" в возрасте 16 лет и уже в сезоне 2016/17 стал самым молодым игроком в истории в рамках "Команды года PFA". Его контракт с "Тоттенхэмом" истекает в июле 2025 года.

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В статье: Хоффенхайм (Зинсхайм) Тоттенхэм (Лондон) Стефан Сессеньон
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Источник:
Hoffe

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