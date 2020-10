Хоффенхайм арендовал полузащитника Тоттенхэма

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Райан Сессеньон продолжит свою профессиональную карьеру в немецкой Бундеслиге – футболиста арендовал "Хоффенхайм". 20-летний исполнитель подписал трудовой договор до конца сезона (30 июня 2021 года).

Пресс-служба немецкого клуба сообщает, что Сессеньон будет выступать под 17-м номером.

Ryan Sessegnon has joined Bundesliga side Hoffenheim on loan for the remainder of the 2020/21 season.



Best of luck, @RyanSessegnon! ????#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/2wqR55BBTo