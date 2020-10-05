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Официально: Клюйверт-младший продолжит карьеру в Бундеслиге

Германия
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Сменил Рим на Лейпциг

Официально: Клюйверт-младший продолжит карьеру в Бундеслиге
UA-Футбол
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В последние дни трансферного окна Джайстин Клюйверт сменил клуб. Он продолжит карьеру в "РБ Лейпциг".

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Полуфиналист Лиги Чемпионов арендовал полузащитника на один сезон. Помимо этого, "быки" смогут выкупить голландца следующим летом.

За послелдний сезон Клюйверт провел в "Роме" 31 матч, забил семь голов и отдал две голевые передачи.

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В статье: Рома (Рим) РБ Лейпциг Джастин Клюйверт
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