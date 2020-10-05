Официально: Клюйверт-младший продолжит карьеру в Бундеслиге

В последние дни трансферного окна Джайстин Клюйверт сменил клуб. Он продолжит карьеру в "РБ Лейпциг".

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Полуфиналист Лиги Чемпионов арендовал полузащитника на один сезон. Помимо этого, "быки" смогут выкупить голландца следующим летом.

+++ Weitere Offensiv-Verstärkung +++#JustInTime



Wir sagen: Welkom, Justin #Kluivert! Der 21-jährige Niederländer wechselt leihweise für ein Jahr von @OfficialASRoma zu den Roten Bullen.



ℹ️ https://t.co/ueAM4GieBI pic.twitter.com/x0U2HSABb6 — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) October 5, 2020

За послелдний сезон Клюйверт провел в "Роме" 31 матч, забил семь голов и отдал две голевые передачи.