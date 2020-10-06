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Гетце 7 октября пройдет медосмотр перед трансфером в Герту
Марио перейдет в середняк Бундеслиги
Полузащитник Марио Гетце в скором времени может стать игроком "Герты", сообщает Kicker.
По данным источника, 28-летний немец уже находится в Берлине, где пройдет медкомиссию в среду, 7 октября.
В сезоне-2019/20 Гетце провел за дортмундскую "Боруссию" 21 матч, на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Клуб не стал продлевать контракт с футболистом по окончании сезона. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к хавбеку со стороны "Баварии", за которую он уже выступал с 2013 по 2016 год.
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