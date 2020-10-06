Дуглас Коста уверен, что продолжит выигрывать титулы с Баварией

Новоиспеченный вингер "Баварии" Дуглас Коста дал свой первый комментарий после возвращения в мюнхенский клуб.

"Очень рад, что снова будет играть в "Баварии". Я уже провел два прекрасных года здесь. Уверен, что вместе мы продолжим выигрывать трофеи", - приводит слова бразильца официальный сайт чемпиона Германии.

"Бавария" сумела арендовать Косту на один сезон. После этого бразилец вернется в "Ювентус".