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Дуглас Коста уверен, что продолжит выигрывать титулы с Баварией
На это у него будет год
Новоиспеченный вингер "Баварии" Дуглас Коста дал свой первый комментарий после возвращения в мюнхенский клуб.
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"Очень рад, что снова будет играть в "Баварии". Я уже провел два прекрасных года здесь. Уверен, что вместе мы продолжим выигрывать трофеи", - приводит слова бразильца официальный сайт чемпиона Германии.
"Бавария" сумела арендовать Косту на один сезон. После этого бразилец вернется в "Ювентус".
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