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Дуглас Коста уверен, что продолжит выигрывать титулы с Баварией

Германия
(1 голосов)

На это у него будет год

Дуглас Коста уверен, что продолжит выигрывать титулы с Баварией
UA-Футбол
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Новоиспеченный вингер "Баварии" Дуглас Коста дал свой первый комментарий после возвращения в мюнхенский клуб.

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"Очень рад, что снова будет играть в "Баварии". Я уже провел два прекрасных года здесь. Уверен, что вместе мы продолжим выигрывать трофеи", - приводит слова бразильца официальный сайт чемпиона Германии.

"Бавария" сумела арендовать Косту на один сезон. После этого бразилец вернется в "Ювентус".

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В статье: Дуглас Коста Бавария (Мюнхен)
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