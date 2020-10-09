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Легендарный польский футболист уверен, что Левандовский заслужил выиграть Золотой Мяч

Германия
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Легендарный польский футболист уверен, что Левандовский заслужил выиграть Золотой Мяч
UA-Футбол
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Легенда польского футбола Збигнев Бонек уверяет - Роберт Левандовский заслужил главную футбольную награду.

"Я уважаю французов, но почему Роберт не должен выиграть Золотой Мяч? Он заслужил эту награду и станет первым поляком, который смог её достичь.

О Роналду любят говорить, что он стареет, а потом забивает в нескольких играх подряд. Это же касается Левандовского и Месси. Они все великие игроки", - заявил Бонек.

По итогам сезона Роберт был признан футболистом года по версии УЕФА, однако Золотой Мяч вручать не будут.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Збигнев Бонек
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