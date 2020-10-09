Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легендарный польский футболист уверен, что Левандовский заслужил выиграть Золотой Мяч
Так считают все
Легенда польского футбола Збигнев Бонек уверяет - Роберт Левандовский заслужил главную футбольную награду.
"Я уважаю французов, но почему Роберт не должен выиграть Золотой Мяч? Он заслужил эту награду и станет первым поляком, который смог её достичь.
О Роналду любят говорить, что он стареет, а потом забивает в нескольких играх подряд. Это же касается Левандовского и Месси. Они все великие игроки", - заявил Бонек.
По итогам сезона Роберт был признан футболистом года по версии УЕФА, однако Золотой Мяч вручать не будут.
Популярное сейчас
- Как нарисованный Цитаишвили пенальти принес победу сборной Украины - ВИДЕО
- Нарисованный пенальти приносит украинской молодёжке победу над Румынией
- "Как я сломал челюсть Синише Михайловичу? Просто повел себя так же, как он". Памяти Сергея Ателькина
- Германия - Турция 3:3. Резерв не справился
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО