Легендарный польский футболист уверен, что Левандовский заслужил выиграть Золотой Мяч

Легенда польского футбола Збигнев Бонек уверяет - Роберт Левандовский заслужил главную футбольную награду.

"Я уважаю французов, но почему Роберт не должен выиграть Золотой Мяч? Он заслужил эту награду и станет первым поляком, который смог её достичь.

О Роналду любят говорить, что он стареет, а потом забивает в нескольких играх подряд. Это же касается Левандовского и Месси. Они все великие игроки", - заявил Бонек.

По итогам сезона Роберт был признан футболистом года по версии УЕФА, однако Золотой Мяч вручать не будут.