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Лерой Сане вернулся к индивидуальным тренировкам
Вингер получил повреждение перед международным перерывом
Вингер "Баварии" Лерой Сане вернулся к тренировкам, сообщает Kicker. На данный момент идет речь лишь о индивидуальных занятиях.
24-летний новичок мюнхенцев получил повреждение колена в игре с "Гертой" (4:3) перед международным перерывом и не смог отправиться в расположение сборной Германии.
В этом сезоне Сане провел 3 поединка за "Баварию", отличившись одним голом и двумя ассистами.
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