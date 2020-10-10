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Лерой Сане вернулся к индивидуальным тренировкам

Германия
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Вингер получил повреждение перед международным перерывом

Лерой Сане вернулся к индивидуальным тренировкам
Новина українською

Вингер "Баварии" Лерой Сане вернулся к тренировкам, сообщает Kicker. На данный момент идет речь лишь о индивидуальных занятиях.

24-летний новичок мюнхенцев получил повреждение колена в игре с "Гертой" (4:3) перед международным перерывом и не смог отправиться в расположение сборной Германии.

В этом сезоне Сане провел 3 поединка за "Баварию", отличившись одним голом и двумя ассистами.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лерой Сане
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