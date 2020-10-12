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Интер был готов отпустить Эриксена в Германию, однако Бавария отказалась от обмена игроками
Конте датчанин не очень нужен
Зимой текущего года Кристиан Эриксен подписал контракт с "Интером". Однако ему до сих пор не удалось найти место в команде Конте.
По данным Sky Sports, миланский клуб был готов отпустить полузащитника летом. Они предлагали его "Баварии", в надежде получить Жерома Боатенга.
Мюнхенский клуб, который ранее следил за Кристианом, ответил отказом. Было принято решение сохранить немецкого центрбека.
Отметим, что с момента переезда в Милан, Эриксен выходил на поле 28 раз, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.
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