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Интер был готов отпустить Эриксена в Германию, однако Бавария отказалась от обмена игроками

Германия
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Конте датчанин не очень нужен

Интер был готов отпустить Эриксена в Германию, однако Бавария отказалась от обмена игроками
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Зимой текущего года Кристиан Эриксен подписал контракт с "Интером". Однако ему до сих пор не удалось найти место в команде Конте.

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По данным Sky Sports, миланский клуб был готов отпустить полузащитника летом. Они предлагали его "Баварии", в надежде получить Жерома Боатенга.

Мюнхенский клуб, который ранее следил за Кристианом, ответил отказом. Было принято решение сохранить немецкого центрбека.

Отметим, что с момента переезда в Милан, Эриксен выходил на поле 28 раз, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Кристиан Эриксен Интер (Милан) Жером Боатенг
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