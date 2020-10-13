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Скоулз рассказал о нерентабельности трансфера Санчо в МЮ и сравнил Холанда с Месси и Роналду

Германия
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Скоулз рассказал о нерентабельности трансфера Санчо в МЮ и сравнил Холанда с Месси и Роналду
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Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз придерживается мнения, что форвард сборной Норвегии и "Боруссии Д" Эрлинг Холанд может достичь успеха уровня Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Цитирует англичанина Goal.com со ссылкой на Stadium Astro.

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"Я думаю, что Холанд – это сенсация. Мне есть, с чем сравнивать. Я думаю, что он сможет достичь уровня Роналду и Месси".

"Именно поэтому я не ощущаю, что Санчо – подходящий игрок для "МЮ". У "дьяволов" есть три игрока такого типа, но нет форварда. Потратить 100 миллионов фунтов стерлингов на Джейдона – это неправильно. Он блестящий футболист, может улучшить любую команду, но пока он не нужен Манчестеру".

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Пол Скоулз Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо Эрлинг Холанд
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Источник:
Goal.com

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