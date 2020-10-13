Скоулз рассказал о нерентабельности трансфера Санчо в МЮ и сравнил Холанда с Месси и Роналду

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз придерживается мнения, что форвард сборной Норвегии и "Боруссии Д" Эрлинг Холанд может достичь успеха уровня Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Цитирует англичанина Goal.com со ссылкой на Stadium Astro.

"Я думаю, что Холанд – это сенсация. Мне есть, с чем сравнивать. Я думаю, что он сможет достичь уровня Роналду и Месси".