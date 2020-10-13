Холанд - главная цель Реала

Нападающий "Боруссии" Эрлин Холанд остается главной трансферной целью "Реала", сообщает Marca.

По данным источника, мадридцы давно уже давно следят за 20-летним норвежцем, однако пандемия коронавируса не позволила совершить сделку этим летом. К тому же, "Реал" попытается сбить цену за форварда, на данный момент испанцы не готовы платить более 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Холанд провел 3 матча, забил 4 мяча и отдал голевую передачу.