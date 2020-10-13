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Холанд - главная цель Реала

Германия
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Игрок может покинуть немецкий клуб

Холанд - главная цель Реала
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Нападающий "Боруссии" Эрлин Холанд остается главной трансферной целью "Реала", сообщает Marca.

По данным источника, мадридцы давно уже давно следят за 20-летним норвежцем, однако пандемия коронавируса не позволила совершить сделку этим летом. К тому же, "Реал" попытается сбить цену за форварда, на данный момент испанцы не готовы платить более 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Холанд провел 3 матча, забил 4 мяча и отдал голевую передачу.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Эрлинг Холанд
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