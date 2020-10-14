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Санчо не покинет Боруссию этой зимой

Германия
(1 голосов)

Сделка переносится на лето

Санчо не покинет Боруссию этой зимой
Новина українською

Полузащитник "Боруссии" Джейдон Санчо в зимнее трансферное окно не перейдет в "Манчестер Юнайтед", сообщает Bild.

По данным источника, "красные дьяволы" хотят вернуть на родину 20-летнего британца на протяжении летнего трансферного окна , однако клубы не смогли договориться о сумме компенсации. Дортмундцы просят за Санчо 120 миллионов фунтов, а британцы могут дать лишь 90 миллионов. Поэтому сделка переносится на следующее лето.

В сезоне-2019/20 Санчо провел за "Боруссию" 44 матча, на его счету 20 голов и 20 результативных передач

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Джейдон Санчо
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