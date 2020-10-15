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Гендузи заразился коронавирусом

Германия
(1 голосов)

У Маттео нет симптомов

Гендузи заразился коронавирусом
Новина українською

Полузащитник "Герты" Маттео Гендузи сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба берлинского клуба.

21-летний француз заболел, находясь в расположении молодежной сборной Франции. Футболист не испытывает симптомов коронавируса, он уйдет на самоизоляцию на 10 дней.

5 октября хавбек перешел в "Герту" из "Арсенала" на правах аренды. Игрок еще не успел провести ни одного матча за берлинскую команду.

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В статье: Герта (Берлин) Герта Маттео Гендузи
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