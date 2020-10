Гендузи заразился коронавирусом

Полузащитник "Герты" Маттео Гендузи сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба берлинского клуба.

21-летний француз заболел, находясь в расположении молодежной сборной Франции. Футболист не испытывает симптомов коронавируса, он уйдет на самоизоляцию на 10 дней.

5 октября хавбек перешел в "Герту" из "Арсенала" на правах аренды. Игрок еще не успел провести ни одного матча за берлинскую команду.

ℹ️ @MatteoGuendouzi has tested positive for Covid-19 after returning from international duty. There has been no contact with any Hertha players or staff. He is symptom-free and feeling well, but will now self-isolate for 10 days.



Get well soon, Mattéo! pic.twitter.com/O6nRXQL5Jd