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Кубок Германии. Полулюбительский Дюрен пропусил только три гола от Баварии

Германия
(1 голосов)

Дебюты пяти новичков и первый дубль Шупо-Мотинга

Кубок Германии. Полулюбительский Дюрен пропусил только три гола от Баварии
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Матчи первого раунда Кубка Германии состоялись еще в середине сентября, но “Бавария” не могла тогда играть из-за участия в турнире Лиги чемпионов месяцем ранее. Игра была сдвинута на середину октября, время международной паузы. Это было логично – даже без своих сборников “Бавария” должна была переиграть ФК “Дюрен”, скромный клуб из пятого уровня, основанный в 2018-м году.

Класс соперника также позволил Ханси Флику без лишних опасения впервые проверить в официальном матче новичков: вратаря Александера Нюбеля, правого защитника Буну Сарра, опорного хавбека Марка Року, вернувшегося из “Ювентуса” вингера Дугласа Косты и нападающего Эрик-Максима Шупо-Мотинга. Также получил место в старте талантливый 17-летний вингер Джамал Мусиала.

“Дюрен” играл по возможности смело, и первый гол в ворота аматорской команды был забит только на 24-й минуте. Буна Сарр удачно сместился ближе к Дугласу Косты, чтобы разыграть стеночку, бразилец прочитал намерении партнера, и сделал все как по нотам. Сарр получил мяч в ответ уже у штрафной и прострелил на Шупо-Мотинга, замкнувшего в падении мяч.

Второй гол также был забит не без участия 31-летнего форварда. Именно он заработал пенальти, который реализовал Мюллер. Затем мог забивать Дуглас Коста, пробив внешней стороны стопы (выручил вратарь), упустил свой момент и Мусиала, накрутивший на дриблинге нескольких соперников, но ударивший в штангу.

Во втором тайме Шупо-Мотинг не раз мог делать дубль, но иногда его подводила точность, в другом эпизоде арбитр не заметил, что мяч пересек линию ворот после мягкого удара камерунца. И все же Шупо-Мотинг не покинул поле без дубля – на 75-й минуте у него получился хороший удар с двадцати метров.

В отношении бесплатного трансфера Шупо-Мотинга у болельщиков “Баварии” было больше всего скепсиса, но сегодня он смог проявить себя ярче всех. Однако из-за уровня соперника по этой игре делать выводы не стоит.

Кубок Германии. Полулюбительский Дюрен пропусил только три гола от Баварии - изображение 1

Кубок Германии, первый раунд. Мюнхен, “Альянц Арена”

ФК “Дюрен” (V) – “Бавария” 0:3

Голы: Шупо-Мотинг 24, Мюллер 36 (пен.), Шупо-Мотинг 75

“Дюрен”: Якмут – Омербашич, Собех, Вебер, Беккер, Доминик (Мабанза 81) – Штерманн (Сарикая 81), Пютц, Антоски (Блеа 53) – Браснич (Ло Яконо 70), Симон (Матушик 53)

“Бавария”: Нюбель – Дэвис, Боатенг, Зюле (Штиллер 46), Сарр – Рока, Мартинес – Мусиала, Мюллер (Даяку 61), Дуглас Коста (Сиб 61, Онтузанс 87) – Шупо-Мотинг (Арп 77)

Предупреждение: Собех 69

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В статье: Дуглас Коста Бавария (Мюнхен) кубок Германии Эрик-Максим Шупо-Мотинг
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Комментарии (1)
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vadizh (Odessa)
16.10.2020 в 00:00
Ну так не Барселона ж.
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