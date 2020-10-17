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Хоффенхайм – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги
Матч четвертого тура Бундеслиги – в прямом эфире
Чемпионат Германии, четвертый тур
17 октября. Зинсхайм, “ПреЗеро Арена”
“Хоффенхайм" 16:30 “Боруссия” Дортмунд
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