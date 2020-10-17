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Хоффенхайм – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги

Германия
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Матч четвертого тура Бундеслиги – в прямом эфире

Хоффенхайм – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги
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Чемпионат Германии, четвертый тур

17 октября. Зинсхайм, “ПреЗеро Арена”

“Хоффенхайм" 16:30 “Боруссия” Дортмунд

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Якщо у вас не видно онлайн вище, відкрийте плеєр з трансляцією за прямим посиланням тут.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бундеслига телетрансляции Хоффенхайм (Зинсхайм) Джейдон Санчо Эрлинг Холанд Трансляция
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