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Арминия - Бавария. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги
Матч четвертого тура Бундеслиги – в прямом эфире
Чемпионат Германии, четвертый тур
17 октября. Билефельд, “Шуко-Арена”
“Арминия” Билефельд 19:30 “Бавария”
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