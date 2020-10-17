Бундеслига. Бавария забила четыре гола Арминии, Мюллер и Левандовский сделали по дублю

Интересный факт. “Бавария” была не удовлетворена размерами раздевалки на “Шуко-Арене”, поэтому разместилась в ближайшей школе, в ста метрах от стадиона. Можно было бы провести аналогию, и сказать, что мюнхенская команда разобралась с новичками лиги “как с детьми”, но это будет несправедливо по отношению к “Арминии”. Тем не менее, класс команд был несопоставим, что и подтверждается итоговым счетом.

Эта игра – двойной бенефис Томаса Мюллера и Роберта Левандовского. Каждый из них исполнил по дублю и ассисту. Первый гол был великолепен – Левандовский сместился под пас Зюле, оттянул на себе защитников и отдал мяч в свободную зону на Мюллера. Мюллер не был бы Мюллером, если бы не дал в такой ситуации пас на Комана, но ему было суждено забить самому. Мяч попал в защитника и вернулся назад в ноги Томаса – 1:0.

Второй гол – блестящее завершение Левандовского после передачи Горетцки с фланга. В самом конце первого тайма поляк сделал дубль. Мюллер получил мяч у круга штрафной, и уже в падении смог отпасовать Левандовского. В этот раз удар у Роберта получился не идеальным, но помогли рикошет и не совсем уверенная игра Ортеги в воротах.

Сразу после перерыва Левандовский вернул должок Мюллеру, точно выкрутив мяч в штрафную. 4:0.

Понимая важность сохранения сил из-за плотного календаря, “Бавария” стала играть с чуть меньшей интенсивностью и позволила “Арминии” отыграть один мяч.

Толиссо очень увлекся игрой в атаке, потерял мяч, и в результате три игрока “Арминии” вышли на двоих Алабу и Павара. Хозяевам удалось реализовать большинство, мяч забил японец Доан. Это не было последнее неудачное действие Толиссо в матче. На 76-й минуте он не сориентировался после неудачного паса Хави Мартинес, и вынужден был фолить на красную карточку, чтобы избежать выхода один на один.

Однако несмотря на слабый второй тайм “Бавария” сохранила разгромную разницу в счете – 4:1.

Бундеслига, четвертый тур. Билефельд, “Шуко-Арена”

“Арминия” – “Бавария” 1:4

Голы: Доан 58 – Мюллер 8, Левандовский 25, Левандовский 45+1, Мюллер 51

“Арминия”: Ортега – Лукоки, ван дер Хоорн, Пайпер, де Медина (Берендт 83) – Хартел (Эдмундссон 90), Притль, Кунзе (Шипплок 70) – Доан (Зойферт 90), Клос, Гебауэр (Ябо 70)

“Бавария”: Нойер – Эрнандес (Дэвис 90), Алаба, Зюле, Павар – Горетцка (Хави Мартинес 66), Толиссо – Коман (Мусиала 86), Мюллер, Гнабри (Дуглас Коста 65) – Левандовский (Шупо-Мотинг 86)

Предупреждение: де Медина 73

Удаление: Толиссо 76