Бундеслига. Гладбах и Вольфсбург сыграли вничью

Этот матч был обречен на то, чтобы закончиться вничью. Игра на “Боруссии-Парк” была блеклая, безмоментная. В составе “Боруссии” было больше сборников, и это заметно ослабило игру “жеребцов”. Им не хватало привычной скорости, интересных идей на половине поля соперника. “Вольфсбург” давно уже не является интересной командой, но выглядел получше Гладбаха за счет хорошей физической подготовки.

Тем не менее, первыми острый момент создали хозяева – Нойхаус ударил головой в штангу после навеса Хофманна. Затем в хорошом эпизоде не отличился уже сам Хофманн.

После перерыва “Вольфсбург” играл острее. Хорошие удары были у Брекало, Арнольда – тащил Зоммер. “Вольфсбург” все больше атаковал, но в итоге сам пропустил – Тюрам заработал пенальти, который реализовал Хофманн.

Оставалось играть чуть больше 15 минут, но Гладбах не смог удержать победу. Гол в ответ забил Вегорст, сориентировавшись после паса наугад Баку. 1:1. Справедливая ничья.

Бундеслига, четвертый тур. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” Менхенгладбах – “Вольфсбург” 1:1

Голы: Хофманн 78 (пен.) – Вегорст 85

“Боруссия”: Зоммер – Лайнер (Янчке 80), Гинтер, Эльведи, Вендт (Бенсебаини 77) – Крамер, Нойхаус – Хофманн, Штиндль (Вольф 70), Тюрам (Траоре 86) – Эмболо (Херрманн 70)

“Вольфсбург”: Кастельс – Руссийон, Брукс, Лакруа, Баку – Арнольд, Гилявоги, Шлагер (Герхардт 46) – Брекало (Филипп 89), Вегорст, Мехмеди (Штеффен 80)

Предупреждения: Нойхаус 77, Херрманн 90 – Шлагер 21, Гилявоги 77