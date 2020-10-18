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Арминия - Бавария 1:4. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Арминия – Бавария ⋉ 1:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 17 октября ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Арминия - Бавария 1:4. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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Бундеслига, четвертый тур. Билефельд, “Шуко-Арена”

“Арминия” – “Бавария” 1:4

Голы: Доан 58 – Мюллер 8, Левандовский 25, Левандовский 45+1, Мюллер 51

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Роберт Левандовский Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Бундеслига Чемпионат Германии видеоповторы
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