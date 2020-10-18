Ватцке: МЮ неверно оценил ситуацию с Санчо летом

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке рассказал, почему не состоялся переход полузащитника дортмундцев Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед" в минувшее трансферное окно.

"Манчестер Юнайтед" неверно оценил ситуацию. При ином раскладе мы были бы более склонны к компромиссу. У нас был чёткий план действий, который мы продолжим соблюдать следующим летом. В нашей сфере нельзя категорично заявлять, что футболист вообще не продаётся.

Останется ли Санчо в "Боруссии" ещё на один сезон? Весной я то и дело слышал, что Санчо уйдёт. Но он всё ещё здесь. У нас есть соглашение", — цитирует Ватцке ZDF.