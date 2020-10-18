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Ватцке: МЮ неверно оценил ситуацию с Санчо летом

Германия
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Теперь дортмундцы вновь готовы вести переговоры?

Ватцке: МЮ неверно оценил ситуацию с Санчо летом
Новина українською

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке рассказал, почему не состоялся переход полузащитника дортмундцев Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед" в минувшее трансферное окно.

"Манчестер Юнайтед" неверно оценил ситуацию. При ином раскладе мы были бы более склонны к компромиссу. У нас был чёткий план действий, который мы продолжим соблюдать следующим летом. В нашей сфере нельзя категорично заявлять, что футболист вообще не продаётся.

Останется ли Санчо в "Боруссии" ещё на один сезон? Весной я то и дело слышал, что Санчо уйдёт. Но он всё ещё здесь. У нас есть соглашение", — цитирует Ватцке ZDF.

Напомним, "Боруссия" приобрела Санчо у "Манчестер Сити" в 2017-м году за сумму в 8 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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