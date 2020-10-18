Бундеслига. Айнтрахт дарит Кельну первое очко в сезоне

Игра между “Кельном” и “Айнтрахтом” соответствовала тренду всего тура: низкие скорости, минимум идей, много борьбы, в общем футбол низкого качества. Особенно в первом тайме.

“Кельн”, проигравший до сегодня все матчи, в первую очередь старался не пропустить, и до поры до времени показывал надежность в обороне, действовал плотно, на грани грубости, но очень организованно. Однако грубость и плотность в итоге привели к пенальти в свои ворота. В самом конце первого тайма Борнаув врезался в Камада в своей штрафной и “Айнтрахт” заработал пенальти. Андре Силва пробил с точки идеально.

Однако лидерство “Айнтрахта” долго не продержалось. На 52-й минуте защитники “Айнтрахта” прозевали подключение Дуды и чех забил свой дебютный гол за “Кельн”, замкнув прострел Эхизибуэ с фланга.

“Айнтрахт” показывал более качественную игру в оставшийся сорок минут матча, но как это часто бывает к победе ближе был “Кельн”. На 90+3 минуте Модест едва не подловил Траппа на выходе из ворот, но ударил рядом со штангой.

“Айнтрахт” набрал свое восьмое очко в чемпионате, и занимает в турнирной таблице четвертое место. “Кельн” третий с конца с одним пунктом.

Бундеслига, четвертый тур. Кельн, “РейнЭнергиШтадион”

“Кельн” – “Айнтрахт” Франкфурт 1:1

Голы: Дуда 52 – Андре Силва 45+2 (пен.)

“Кельн”: Тимо Хорн – Эхизибуэ (Шмитц 84), Борнаув, Чихос, Яннес Хорн – Скири – Вольф, Дуда (Озджан 72), Реджбечай, Якобс – Андерссон (Модест 89)

“Айнтрахт”: Трапп – Хинтереггер, Хасебе, Абрахам – Цубер (Юнес 69), Ильзанкер, Роде, Туре – Камада – Андре Силва (Баркок 86), Дост

Предупреждения: Эхизибуэ 15, Реджбечай 54, Яннес Хорн 64 – Хасебе 18, Юнес 88