Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не совсем полноценное дерби. На матч Боруссия - Шальке допустят лишь 300 зрителей
Это хотя бы больше нуля
Уже совсем скоро пройдет "Рурское дерби", в котором "Боруссия" примет "Шальке". На игру будет допущено мизерное количество зрителей.
По данным пресс-службы "шмелей", лишь триста фанатов смогут посетить игру, в то время, как заявок набралось более 35 тысяч. Зрители будут выбраны случайным образом.
Местная власть Дортмунда таких образом пытается не допустить распространение коронавируса. Отметим, что "Сингал Идуна Парк" вмещает в себя более 80 тысяч зрителей.
Bei #BVBS04 sind lediglich 300 Besucher zugelassen. Eine höhere Zahl konnte das Gesundheitsamt aufgrund des derzeit hohen Inzidenzwertes zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus nicht genehmigen.— Borussia Dortmund (@BVB) October 19, 2020
ℹ️ https://t.co/rofB0IJKrk
Игра "Боруссия" - "Шальке" состоится 24-го октября.
Популярное сейчас
- Луческу: Весь бюджет Динамо — это половина зарплаты Роналду
- Не отблагодарил за ничью с Шахтером. Денисов рассказал о причине обиды Козловского на Суркиса
- Динамо - Ювентус: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- Хоффенхайм – Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО
- В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО