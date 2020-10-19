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Не совсем полноценное дерби. На матч Боруссия - Шальке допустят лишь 300 зрителей

Германия
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Это хотя бы больше нуля

Не совсем полноценное дерби. На матч Боруссия - Шальке допустят лишь 300 зрителей
UA-Футбол
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Уже совсем скоро пройдет "Рурское дерби", в котором "Боруссия" примет "Шальке". На игру будет допущено мизерное количество зрителей.

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По данным пресс-службы "шмелей", лишь триста фанатов смогут посетить игру, в то время, как заявок набралось более 35 тысяч. Зрители будут выбраны случайным образом.

Местная власть Дортмунда таких образом пытается не допустить распространение коронавируса. Отметим, что "Сингал Идуна Парк" вмещает в себя более 80 тысяч зрителей.

Игра "Боруссия" - "Шальке" состоится 24-го октября.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Шальке (Гельзенкирхен) коронавирус
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