Не совсем полноценное дерби. На матч Боруссия - Шальке допустят лишь 300 зрителей

Уже совсем скоро пройдет "Рурское дерби", в котором "Боруссия" примет "Шальке". На игру будет допущено мизерное количество зрителей.

Читайте также Бундеслига. Ройс и Холанд дожали Хоффенхайм

По данным пресс-службы "шмелей", лишь триста фанатов смогут посетить игру, в то время, как заявок набралось более 35 тысяч. Зрители будут выбраны случайным образом.

Местная власть Дортмунда таких образом пытается не допустить распространение коронавируса. Отметим, что "Сингал Идуна Парк" вмещает в себя более 80 тысяч зрителей.

Bei #BVBS04 sind lediglich 300 Besucher zugelassen. Eine höhere Zahl konnte das Gesundheitsamt aufgrund des derzeit hohen Inzidenzwertes zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus nicht genehmigen.



ℹ️ https://t.co/rofB0IJKrk — Borussia Dortmund (@BVB) October 19, 2020

Игра "Боруссия" - "Шальке" состоится 24-го октября.