Дортмундская Боруссия не отпустит Джованни Рейну в Реал

Дортмундская "Боруссия" намерена удержать в составе полузащитника Джованни Рейну, сообщает AS.

Контракт 17-летнего футболиста со "шмелями" рассчитан до лета 2021 года, и в его услугах заинтересован ряд европейских топ-клубов, а главным претендентом считается мадридский "Реал". Тем не менее в "Боруссии" намерены сохранить Рейну и уже предложили ему новый трёхлетний контракт, который вступил бы в силу в ноябре, когда хавбеку исполнится 18 лет. По условиям соглашения Джованни сможет получать более € 2 млн в год.

"У нас много молодых игроков, и мы хотим сохранить их вместе с костяком команды. Это касается и Рейны. Хотим, чтобы он играл за нас долго", — заявил генеральный директор дортмундцев Ханс-Йоахим Ватцке.

Рейна перебрался в "Боруссию" в 2019 году. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 4 матча в немецкой Бундеслиге, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.