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У полузащитника Баварии диагностирован коронавирус
Неприятные новости из Мюнхена
Футболист мюнхенской "Баварии" Серж Гнабри сдал позитивный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. По информации пресс-службы немецкого клуба, сейчас 25-летний игрок находится у себя дома на самоизоляции, болезнь протекает без симптомов.
Напомним, 21 октября "красные" примут на "Альянц Арене" мадридский "Атлетико" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
В текущем сезоне Гнабри сыграл 4 матча за "Баварию" в Бундеслиге и забил 3 гола. В прошлой кампании мюнхенцы выиграли чемпионат Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Кубок страны.
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