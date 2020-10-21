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СМИ: Боруссия готова подписать Кристиана Эриксена
В Милане его не будут держать
Кристиан Эриксен не может пробиться в основу "Интера" и уже сейчас размышляет об уходе. Помочь ему может "Боруссия".
Читайте также"Я не хочу весь сезон сидеть на скамейке запасных". Эриксен недоволен своим положением в Интере
По данным CalcioMercatо, "шмели" пытались арендовать датчанина летом, однако получили отказ. Зимой они предпримут вторую попытку.
Ранее сообщалось, что Эриксена готовы
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