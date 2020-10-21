СМИ: Боруссия готова подписать Кристиана Эриксена

Кристиан Эриксен не может пробиться в основу "Интера" и уже сейчас размышляет об уходе. Помочь ему может "Боруссия".

По данным CalcioMercatо, "шмели" пытались арендовать датчанина летом, однако получили отказ. Зимой они предпримут вторую попытку.