Отсутствие прошло незамеченным. Лерой Сане приступил к тренировкам в общей группе Баварии

Лерой Сане вновь проводит занятия в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба "Баварии".

Сейчас команда Ханси Флика проводит подготовку к ближайшему матчу против "Айнтрахта". Сане, который перешел в "Баварию" летом, оправился от травмы колена и теперь работает в общей группе.

???? Training today with Leroy Sané back with the group pic.twitter.com/yC3fGjd5cl