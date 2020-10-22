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Отсутствие прошло незамеченным. Лерой Сане приступил к тренировкам в общей группе Баварии

Германия
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Вчера смогли справиться с командой Симеоне

Отсутствие прошло незамеченным. Лерой Сане приступил к тренировкам в общей группе Баварии
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Лерой Сане вновь проводит занятия в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба "Баварии".

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Сейчас команда Ханси Флика проводит подготовку к ближайшему матчу против "Айнтрахта". Сане, который перешел в "Баварию" летом, оправился от травмы колена и теперь работает в общей группе.

Отметим, что вчера "Бавария" разгромила "Атлетико".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лерой Сане
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