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Отсутствие прошло незамеченным. Лерой Сане приступил к тренировкам в общей группе Баварии
Вчера смогли справиться с командой Симеоне
Лерой Сане вновь проводит занятия в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба "Баварии".
Сейчас команда Ханси Флика проводит подготовку к ближайшему матчу против "Айнтрахта". Сане, который перешел в "Баварию" летом, оправился от травмы колена и теперь работает в общей группе.
???? Training today with Leroy Sané back with the group pic.twitter.com/yC3fGjd5cl— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 22, 2020
Отметим, что вчера "Бавария"
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