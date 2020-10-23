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Setanta сообщила о соглашении по трансляции матчей одного из ТОП-5 европейских чемпионатов

Германия
(1 голосов)

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Setanta сообщила о соглашении по трансляции матчей одного из ТОП-5 европейских чемпионатов
Новина українською

Пресс-служба телеканала Setanta Sports Ukraine поделилась хорошей новостью со своими подписчиками. Достигнуто долгосрочное соглашение по трансляции матчей Бундеслиги на территории Украины в сезонах 2021/22 – 2024/25.

Начиная с августа следующего года, Бундеслига вместе с Английской Премьер-лигой станет второй из ТОП-5 европейских футбольных лиг, которая будет транслироваться Setanta Sports в нашей стране.

Ранее канал сообщал, что будет транслировать поединки чемпионата Бельгии. Также отметим, что редакция сайта UA-Футбол подготовила для читателей подробный гид по трансляциям в сезоне-2020/21:

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В статье: Бундеслига Чемпионат Германии Setanta Трансляция
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Комментарии (1)
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winter (Berlin)
23.10.2020 в 14:17
їм би коментаторів україномовних і мікрофонів нормальних, а то дивився АПЛ, а звук не дуже від коментатора
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