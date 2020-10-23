Setanta сообщила о соглашении по трансляции матчей одного из ТОП-5 европейских чемпионатов

Пресс-служба телеканала Setanta Sports Ukraine поделилась хорошей новостью со своими подписчиками. Достигнуто долгосрочное соглашение по трансляции матчей Бундеслиги на территории Украины в сезонах 2021/22 – 2024/25.

Начиная с августа следующего года, Бундеслига вместе с Английской Премьер-лигой станет второй из ТОП-5 европейских футбольных лиг, которая будет транслироваться Setanta Sports в нашей стране.

Ранее канал сообщал, что будет транслировать поединки чемпионата Бельгии. Также отметим, что редакция сайта UA-Футбол подготовила для читателей подробный гид по трансляциям в сезоне-2020/21: