Только оправился от травмы. Полузащитник Боруссии заразился COVID-19

Совсем недавно Эмре Джан вернулся в общую группу "Боруссии" после повреждения. И практически сразу её покинул.

Официальная пресс-служба уверяет, что он сдал положительный тест на COVID-19. Он сразу отправился на самоизоляцию, однако симптомов болезни нет.

Emre Can has tested positive for COVID-19. He is symptom-free and in domestic quarantine.



Further tests taken by players and staff came back negative on Friday.



