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Только оправился от травмы. Полузащитник Боруссии заразился COVID-19

Германия
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И сразу же на самоизоляцию

Только оправился от травмы. Полузащитник Боруссии заразился COVID-19
UA-Футбол
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Совсем недавно Эмре Джан вернулся в общую группу "Боруссии" после повреждения. И практически сразу её покинул.

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Официальная пресс-служба уверяет, что он сдал положительный тест на COVID-19. Он сразу отправился на самоизоляцию, однако симптомов болезни нет.

Джан точно пропустит две игры - против "Шальке" и "Зенита".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Эмре Джан
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