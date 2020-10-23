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Только оправился от травмы. Полузащитник Боруссии заразился COVID-19
И сразу же на самоизоляцию
Совсем недавно Эмре Джан вернулся в общую группу "Боруссии" после повреждения. И практически сразу её покинул.
Официальная пресс-служба уверяет, что он сдал положительный тест на COVID-19. Он сразу отправился на самоизоляцию, однако симптомов болезни нет.
Emre Can has tested positive for COVID-19. He is symptom-free and in domestic quarantine.— Borussia Dortmund (@BlackYellow) October 23, 2020
Further tests taken by players and staff came back negative on Friday.
Get well soon, Emre!???? pic.twitter.com/9UjdIWI8nY
Джан точно пропустит две игры - против "Шальке" и "Зенита".
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