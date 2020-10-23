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Бундеслига. Штутгарт и Кельн сыграли вничью

Германия
(1 голосов)

Первый матч пятого тура чемпионата Германии

Бундеслига. Штутгарт и Кельн сыграли вничью
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия без побед “Кельна” в Бундеслиге растянулась уже на 14 матчей: девять в прошлом, пять в нынешнем сезоне. Но какой-то позитив с игры с против “Штутгарта” “козлы” точно могут вынести.

Матч начался крайне позитивно для хозяев. Команда Пеллегрино Матараццо забила гол, едва разыграв мяч в центре поля. В эффектной комбинации приняли участие фактически все игроки “Штутгарта”, а точный удар на 25-й секунде выполнил Мангаля.

Через две минуты счет едва не стал 2:0, но удар Дидави со штрафного на себя приняла штанга. “Штутгарт” доминировал в матче, но на ровном месте получил гол в свои ворота. Каразор в эпизоде без мяча уронил Андерссона в своей штрафной, и швед сам реализовал пенальти.

После того как счет 1:1 “Кельну” удалось выровнять игру, и в итоге превзойти “Штутгарт” в количестве ударов. Однако голов в матче больше забито не было – 1:1, справедливая ничья.

Бундеслига, пятый тур. Штутгарт, “Мерседес Бенц Арена”

“Штутгарт” – “Кельн” 1:1

Голы: Мангаля 1 – Андерссон 23 (пен.)

“Штутгарт”: Кобель – Штенцель, Каразор, Кемпф (Каминский 34) – Вамангитука (Массимо 57), Мангаля, Эндо, Кулибали (Гонсалес 56) – Дидави (Клемент 74), Кастро – Калайджич (Чурлинов 74)

“Кельн”: Тимо Хорн – Яннес Хорн (Каттербах 81), Чихос, Борнаув, Эхизибуэ (Лимниос 17) – Реджбечай, Скири, Дуда (Озджан 81) – Якобс, Андерссон (Модест 70), Вольф

Предупреждения: Вамангитука 51, Каразор 80 – Эхизибуэ 8, Якобс 55, Дуда 68, Скири 72, Озджан 88

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В статье: Бундеслига Чемпионат Германии Штутгарт (Германия) Кёльн
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