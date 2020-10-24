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Бавария - Айнтрахт. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги

Германия
(1 голосов)

Матч пятого тура Бундеслиги – в прямом эфире

Бавария - Айнтрахт. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги
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Чемпионат Германии, пятый тур

24 октября. Мюнхен, “Альянц Арена”

“Бавария” 16:30 “Айнтрахт” Франкфурт

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Якщо у вас не видно онлайн вище, відкрийте плеєр з трансляцією за прямим посиланням тут.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бундеслига Чемпионат Германии Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Айнтрахт (Франкфурт)
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