Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария - Айнтрахт. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги
Матч пятого тура Бундеслиги – в прямом эфире
Чемпионат Германии, пятый тур
24 октября. Мюнхен, “Альянц Арена”
“Бавария” 16:30 “Айнтрахт” Франкфурт
Читайте такжеБавария - Айнтрахт. Прогноз на матч Бундеслиги
Якщо у вас не видно онлайн вище, відкрийте плеєр з трансляцією за прямим посиланням
Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.
При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.
Популярное сейчас
- Шахтер – Ворскла. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 7-го тура УПЛ
- Барселона - Реал. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
- Александр Усик вместе с командой вылетел на бой против Чисоры. Фото
- Bild: Немецкий футбольный союз может натурализовать 18-летнего украинца Шуранова
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо
- Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО