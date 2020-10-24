Бундеслига. Идеальный хет-трик Левандовски Айнтрахту, камбэк Боруссии Менхенгладбах

Роберту Левандовски не удалось отметиться в воротах “Атлетико” и он покидал поле на 83-й минуте с угрюмым выражением лица. Ханси Флик ответил, что ничего страшного. Роберт свои голы еще забьет. Так и произошло. Сегодня Левандовски удалось оформить идеальный хет-трик в ворота “Айнтрахта”: левой ногой, правой ногой и головой. “Бавария” прошлась катком по франкфуртцам – четвертый мяч затем еще добавил Лерой Сане, вернувшийся после травмы, а в самом конце игры удалось забить гол и 17-летнему Мусиале.

Началось все для “Баварии” очень плохо. Уже на первой минуте тяжелейшую травму получил Альфонсо Дэвис, подвернув лодыжку на ровном месте. Но победный настрой “Баварии” испорчен не был. На десятой минуте Левандовски забил свой первый гол в матче, пробив Траппа после паса Комана, а через 15 минут поляк головой замкнул подачу с углового Киммиха.

“Айнтрахт” пытался огрызаться контратаками, но у “орлов” сегодня совершенно ничего не получалось. Забивала только “Бавария”. Третий гол для Левандовски создал Дуглас Коста, проведший отменный матч, а затем Лерой Сане отметил свое возвращение на поле прекрасным ударом с левой после смещения с фланга в центр. Перед самым финальным свистком свой второй гол в Бундеслиге провел 17-летний вингер Джамал Мусиала.

У Левандовски десять голов в чемпионате и сегодня он уступил место на поле Шупо-Мотингу с хорошим настроением. “Баварии” удалось равномерно распределить нагрузку между основной и резервистами, и разгромно переиграть не самую слабую команду лиги. Единственное разочарование – травма Дэвиса.

Совсем непростой матч получился у “РБ Лейпциг”, лидера чемпионата после пяти туров. Команда Юлиана Нагельсманна пропустила в начале игры гол от “Герты” после контратаки (Кордоба), но быстро отыгралась, благодаря подключению Упамекано к стандарту. “Герта”, стремясь прервать свою серию из трех поражений, очень грамотно и целостно оборонялась, а в игре “Лейпцига” чувствовалось, что новички Хенрихс, Клюйверт и Серлот пока еще не совсем понимают структуру игры Нагельсманна. Возможно, “Герта” и смогла отобрать б очки у РБ, но сама себе усложнила жизнь после перерыва. Нидерландский фулбек Зефейк успел провести на поле только пять минут из-за быстрых двух желтых карточек во втором тайме (Тобиас Штилер оправдал свою репутацию одного из самых жестких рефери в Бундеслиге), и гостям пришлось максимально прижаться к своим воротам. К успеху это не привело – “Лейпциг” в итоге заработал пенальти, который реализовал Забитцер.

“Боруссия” Менхенгладбах надеялась полуосновным составом обыграть “Майнц”, который проиграл все свои предыдущие матчи. И все началось хорошо – на 15-й минуте Штиндль вывел гостей вперед. Однако затем две ошибки у своих ворот привели к дублю Матеты. Марко Розе пришлось после перерыва выпускать на поле Тюрама, Плеа, Хофманна и Нойхауса, и Гладбах все же добился своего. Переломный гол был забит с пенальти (Хофманн), а победный мяч удалось провести Гинтеру после подачи с углового того же Хофманна.

Бундеслига, пятый тур

Мюнхен, “Альянц Арена”

“Бавария” Мюнхен – “Айнтрахт” Франкфурт 5:0

Голы: Левандовски 10, Левандовски 26, Левандовски 60, Сане 72, Мусиала 90

“Бавария”: Нойер – Сарр, Боатенг, Алаба, Дэвис (Эрнандес 3) – Киммих, Горетцка – Коман (Мусиала 73), Мюллер (Хави Мартинес 68), Дуглас Коста (Сане 68) – Левандовски (Шупо-Мотинг 68)

“Айнтрахт”: Трапп – Хинтереггер, Хасебе, Тута – Цубер (Чендлер 46), Роде, Ильзанкер (Соу 75), Туре (Баркок 71) – Камада (Юнес 46) – Андре Силва (да Кошта 71), Дост

Предупреждения: Горетцка 17, Боатенг 45+2, Киммих 46

Лейпциг, “Ред Булл Арена”

“РБ Лейпциг” – “Герта” Берлин 2:1

Голы: Упамекано 11, Забитцер 77 (пен.) – Кордоба 8

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Упамекано, Орбан, Хенрихс – Мукиэле (Забитцер 69), Кампль (Конате 90), Форсберг (Поульсен 66), Анхелиньо – Нкунку, Серлот, Клюйверт (Ольмо 66)

“Герта”: Шволов – Альдерете, Боята, Штарк, Пекарик (Зефейк 46) – Тузар, Миттельштедт (Нганкам 84) – Лукебакио (Дилросун 84), Кунья, Дарида (Левен 89) – Кордоба (Пентек 84)

Предупреждения: Упамекано 58 – Тузар 17, Зефейк 47, Зефейк 50, Нганкам 90+4

Удаление: Зефейк 50

Майнц, “Опель Арена”

“Майнц” – “Боруссия” Менхенгладбах 2:3

Голы: Матета 23, Матета 36 – Штиндль 15, Хофманн 76 (пен.), Гинтер 83

“Майнц”: Центнер – Сен-Жюст, Килиан, Ньякате, Брозински – Латца (Чжи 80), Кунде (Баррейро 65) – Боэтиюс, Озтуналы (Фернандеш 65), Квайсон (Бурхардт 68) – Матета

“Боруссия”: Зоммер – Эльведи, Гинтер, Янчке (Плеа 54) – Вендт, Райц (Хофманн 60), Штиндль (Тюрам 54), Крамер (Нойхаус 60), Лайнер – Эмболо (Вольф 72), Херрманн

Предупреждения: Кунде 49, Килиан 61, Ньякате 75, Латца 77, Центнер 83 – Эмболо 53, Нойхаус 62, Тюрам 84

Берлин, “Ан дер альтен Ферстерай”

“Унион” Берлин – “Фрайбург” 1:1

Голы: Андрих 36 – Грифо 34

“Унион”: Люте – Триммель (Рюэрсон 80), Фридрих, Кнохе, Ленц – Гентнер (Грисбек 71), Андрих – Беккер (Эндо 71), Крузе, Ингварстен (Бюльтер 59) – Похьянпало (Авонийи 71)

“Фрайбург”: Мюллер – Гюнтер, Хайнц, Линхарт, Шмид – Грифо (Ен 78), Хефлер, Сантамария (Темпельманн 61), Шаллаи (Квон 78) – Петерсен (Демирович 87), Хелер

Предупреждения: Ингварстен 39 – Темпельменн 69, Шаллаи 77, Линхарт 80, Хефлер 88