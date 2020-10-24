Германия
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Левандовский оформил 11-й хет-трик в Бундеслиге. Только у троих игроков больше
Поляк забил три мяча "Айнтрахту"
В рамках 5-го тура Бундеслиги мюнхенская "Бавария" дома разгромила "Айнтрахт" со счетом 5:0.
В составе хозяев хет-трик оформил форвард Роберт Левандовский. Польский нападающий отметился голами на 10-й, 26-й и 60-й минутах встречи.
Этот хет-трик стал 32-летнего Роберта 11-м в рамках чемпионата Германии. Только у Марио Гомеса (12), Клауса Фишера (12) и Герда Мюллера (32) больше хет-триков в матчах немецкого национального первенства.
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