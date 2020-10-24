Боруссия Дортмунд - Шальке 3:0. Огромная разница в классе

“Шальке” продолжил свою серию без побед в Бундеслиге до 21 матча, проиграв в Рурском дерби “Боруссии” Дортмунд. Вице-чемпион провел далеко не образцовый матч, но во втором тайме смог проломить защиту “Шальке”. После 2:0 на 61-й минуте игра фактически была сделана – “Шальке” в своем нынешнем состоянии не способен на камбэки.

Обе команды изменили своим привычным тактическим расстановкам. “Шальке” фактически играл в пяти защитников, и пытался персонально накрывать игроков “Боруссии”. Люсьен Фавр в свою очередь отказался от своих излюбленных 3-4-3. В новой расстановке из четырех беков гораздо уютнее себя чувствовал Тома Менье, да и в целом против “Шальке” не было нужды играть в три центрбека. Команда из Гельзенкирхена если и контратаковала, то очень малыми силами.

Первый тайм прошел фактически без моментов. Фантастический гол мог забить Дауд, но его удар с тридцати метров приняла на себя перекладину. Еще один-два полуголевых эпизода было у Эрлинга Холанда, но в целом “Шальке” хорошо справлялся со своей задачей не пропустить.

Во втором тайме “Боруссия” продолжила расшатывать защиту “Шальке” и в итоге добилась своего на 55-й минуте. Геррейру разыграл угловой, вошел в штрафную после стеночки с Брандтом и пробил в нижний угол – Реннов справился с его ударом, но на добивании сыграл центрбек Аканджи, только недавно восстановившийся после коронавируса. Это его первый гол в Бундеслиге за два года.

Тут же “Боруссия” забила свой второй гол. Наконец-то яркое индивидуально действие совершил Санчо, слабо начавший сезон. Холанд сместился к сорока метрам от ворот, дал мяч Санчо, а сам помчался в штрафную. Англичанин выдержал паузу и тонко вернул мяч на ход Холанду. По традиции идеальный финиш от норвежца и 2:0.

Мануэль Баум еще после гола Аканджи провел атакующие замены, но результат матча был предрешен. Более того – Дортмунд провел третий гол. В этот раз забил Хуммельса после кросса Геррейру с угла поля.

3:0 – яркая демонстрация пропасти в классе между нынешними “Боруссией” и “Шальке”.

Бундеслига, пятый тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд – “Шальке” 3:0

Голы: Аканджи 55, Холанд 61, Хуммельс 78

“Боруссия”: Бюрки – Менье (Морей 80), Хуммельс, Аканджи, Геррейру – Дауд (Витцель 71), Дилэйни – Санчо (Азар 77), Брандт (Ройс 77), Рейна (Паслак 72) – Холанд

“Шальке”: Реннов – Настасич, Сане, Тио – Очипка, Бенталеб (Боздоган 56), Маскарель, Арит, Людевиг – Матондо (Раман 71), Пасиенсия (Кутуджу 56)

Предупреждение: Маскарель 13