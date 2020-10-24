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Альфонсо Дэвис повредил связки и пропустит 6-8 недель

Германия
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Большая потеря для "Баварии"

Альфонсо Дэвис повредил связки и пропустит 6-8 недель
Новина українською

Левый защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис получил травму и был заменен уже на 3-й минуте сегодняшнего матча Бундеслиги против "Айнтрахта" (5:0).

Твиттер мюнхенцев уже сообщил, что у 19-летнего канадца повреждение связок голеностопа и он пропустит от 6 до 8 недель.

Это означает, что Дэвис пропустит все оставшиеся матчи группового раунда Лиги чемпионов, а также не менее пяти туров чемпионата. При наихудшем развитии событий фулбек может даже не успеть вернуться к зимней мини-паузе, которая в этом году в Германии стартует 20 декабря.

Дэвис в текущем сезоне успел сыграть за "Баварию" 8 матчей, отдав одну голевую передачу.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Айнтрахт (Франкфурт) Альфонсо Дэвис
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