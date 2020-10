Альфонсо Дэвис повредил связки и пропустит 6-8 недель

Левый защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис получил травму и был заменен уже на 3-й минуте сегодняшнего матча Бундеслиги против "Айнтрахта" (5:0).

Твиттер мюнхенцев уже сообщил, что у 19-летнего канадца повреждение связок голеностопа и он пропустит от 6 до 8 недель.

Это означает, что Дэвис пропустит все оставшиеся матчи группового раунда Лиги чемпионов, а также не менее пяти туров чемпионата. При наихудшем развитии событий фулбек может даже не успеть вернуться к зимней мини-паузе, которая в этом году в Германии стартует 20 декабря.

Дэвис в текущем сезоне успел сыграть за "Баварию" 8 матчей, отдав одну голевую передачу.

ℹ️ @AlphonsoDavies has suffered a ligament injury in his right ankle and will miss the next six-to-eight weeks.



Get well soon, Alphonso #MiaSanMia #ComeBackStronger pic.twitter.com/mHiltU8Fqe