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Флик: Победы в ЛЧ становятся еще слаще, когда ты выигрываешь в Бундеслиге
Наставник мюнхенцев подвел итоги победы над "Айнтрахтом"
Главный тренер "Баварии" Ханси Флик прокомментировал разгромную
"В защите мы сыграли блистательно. Знаем, что "Айнтрахт" может создавать проблемы, у них много хороших игроков в атаке. Но мы мало что позволили им сделать сегодня. Плюс мы действовали очень эффективно и сами, намереваясь выжать максимум из моментов.
Победы в Лиге чемпионов становятся еще слаще после того, как ты следом выигрываешь в Бундеслиге. Нам стоило бы пораньше убирать с поля некоторых игроков, чтобы им не приходилось проводить полный матч.
У Альфонсо Дэвиса повреждение связок: там и разрыв, и надрыв. Мы ожидаем, что он пропустит от шести до восьми недель", - рассказал Флик.
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