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Флик: Победы в ЛЧ становятся еще слаще, когда ты выигрываешь в Бундеслиге

Германия
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Наставник мюнхенцев подвел итоги победы над "Айнтрахтом"

Флик: Победы в ЛЧ становятся еще слаще, когда ты выигрываешь в Бундеслиге
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Главный тренер "Баварии" Ханси Флик прокомментировал разгромную победу над "Айнтрахтом" в матче 5-го тура Бундеслиги.

"В защите мы сыграли блистательно. Знаем, что "Айнтрахт" может создавать проблемы, у них много хороших игроков в атаке. Но мы мало что позволили им сделать сегодня. Плюс мы действовали очень эффективно и сами, намереваясь выжать максимум из моментов.

Победы в Лиге чемпионов становятся еще слаще после того, как ты следом выигрываешь в Бундеслиге. Нам стоило бы пораньше убирать с поля некоторых игроков, чтобы им не приходилось проводить полный матч.

У Альфонсо Дэвиса повреждение связок: там и разрыв, и надрыв. Мы ожидаем, что он пропустит от шести до восьми недель", - рассказал Флик.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бундеслига Айнтрахт (Франкфурт) Ханси Флик
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Источник:
fcbayern.com

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